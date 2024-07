Policía detiene a seis hombres armados que viajaban en carros de lujo por Goicoechea

Seis hombres que viajaban a bordo de dos carros de lujo fueron detenidos la madrugada de este miércoles como sospechosos aparentes anomalías en la portación de armas de fuego.

La detención estuvo a cargo de oficiales del Grupo de Apoyo Operacional (GAO) de la Fuerza Pública, quienes mantenían un control de carretera a la altura de la entrada de Zetillal de Ipís de Goicoechea.

Al acercarse al retén, los agentes dieron la orden de detenerse a un Mercedes gris y un BMW negro. Durante la revisión, detectaron que en ambos habían personas armadas.

Por ello, se procedió con la aprehensión y el resguardo de la escena hasta la llegada del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) confirmó el director regional de la Policía, Edwin Miranda, ante consulta de Teletica.com.

El tránsito por el lugar se mantiene cerrado en ese punto, que conecta a Guadalupe de Goicoechea con Llano Grande de Cartago.

No obstante, el vocero no aclaró si las armas son ilegales o si los sujetos no tenían permisos para portarlas.

Las identidades de los individuos no fueron precisadas.

Valga resaltar que, simultáneamente, a apenas unos kilómetros, se registró un ataque armado contra los pasajeros de una motocicleta que pasaba frente al centro comercial City Plaza, en Goicoechea.

Uno de los hombres falleció, mientras que otro lucha por su vida en el Hospital Rafael Ángel Calderón, en San José.

