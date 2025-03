Policía busca a colegiala de 14 años

El Organismo de Investigación Judicial solicitó este sábado la ayuda de la ciudadanía para dar con el paradero de Noemi Carvajal Castillo, de 14 años, quien fue reportada hoy como desaparecida.

La menor fue vista por última vez este viernes, cuando le avisó a su madre que iba para la casa de una compañera y desde entonces no volvió a responder a mensajes ni llamadas.

Sharon Carvajal, hermana de la joven, aseguró a Teletica.com que recibieron reportes de que estuvo hasta eso de las 5 p. m. en el parque Juan Santamaría, en el centro de la provincia.

Incluso, se sabe que ingresó a un minisúper a comprar un refresco junto a otros colegiales.

“El señor del súper me compartió los videos y se ve a ella junto a la compañera y otro muchacho, todos con uniforme de colegio. Él me dijo que se veían bien, normales, pero esa fue la última vez que la vieron”, aseguró.

Carvajal insistió en que escriben y llaman a su teléfono celular, pero no tienen respuesta, por lo que decidieron presentar la denuncia ante el OIJ.

“Es muy desesperante, uno no sabe si ella está bien, si le está pasando algo malo, si es que no quiere llegar, si quiere un espacio… Pero nadie sabe cómo sentirse, no sé ni cómo seguir con mi vida normal, yo puedo no sé si está bien, si está sufriendo, es de verdad desesperante”, añadió.