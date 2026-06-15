Pescador sobrevivió 6 días tras naufragio: “Tragué mucha agua y me desmayé, luego desperté”

Un pescador sobreviviente del naufragio de la embarcación Roxana II relató las condiciones que enfrentó durante varios días a la deriva en aguas del Pacífico costarricense, luego de ser rescatado cerca de Isla Murciélago, en Guanacaste.



Abraham Ríos Arias, de 28 años y originario de Casares, Nicaragua, fue localizado con vida sobre un peñón, donde permanecía tratando de protegerse del sol tras varios días sin acceso a alimentos ni agua.



Tras su rescate, Ríos describió los momentos posteriores a llegar al lugar donde finalmente fue encontrado.

“Cuando yo salgo, quedé acostado porque no tenía fuerza para levantarme, me arrastré como un metro y caí inconsciente, luego me desperté. Tragué mucha agua y me desmayé”, dijo Ríos.

Video del pescador cuando es rescatado:

El pescador también indicó que la última vez que vio con vida a uno de sus compañeros fue tres días antes de ser rescatado.



“La última vez que vi a uno de mis compañeros fue hace tres días”, señaló, al tiempo que manifestó que considera posible que uno de ellos continúe con vida.



Según los reportes preliminares, Ríos permaneció en condición de naufragio desde aproximadamente las 6 a. m. del lunes 8 de junio, momento en que ocurrió el accidente acuático.



Guardacostas confirmó el traslado del sobreviviente luego de que fuera ubicado por otra embarcación, cuyos tripulantes dieron aviso a las autoridades. Posteriormente, fue trasladado a la clínica de Santa Cruz, donde recibió atención médica por deshidratación.



Las autoridades informaron, además, que el pescador confirmó el fallecimiento de dos de sus compañeros de viaje.



El naufragio ocurrió cuando la embarcación Roxana II volcó debido al fuerte oleaje registrado en el Pacífico, asociado a los efectos de la tormenta tropical Cristina.



El Servicio Nacional de Guardacostas, el Servicio de Vigilancia Aérea y rescatistas de la Cruz Roja Costarricense mantienen un operativo en la zona para localizar a las tres personas que continúan desaparecidas.

