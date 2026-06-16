Pastor investigado por lavado de dinero recupera libertad con medidas

Un hombre de apellidos Barboza Pilarte, pastor evangélico imputado en el caso "Shark", recuperó su libertad este 15 de junio luego de que un tribunal sustituyera la prisión preventiva por otras medidas cautelares.

A partir de ahora deberá firmar una vez por semana en la Fiscalía de San Carlos. Además, tiene prohibido salir del país, acercarse a los lugares allanados y mantener contacto con testigos relacionados con la investigación.

Barboza es investigado por los presuntos delitos de delincuencia organizada y legitimación de capitales. Según la resolución judicial, con el avance de las pesquisas se ha debilitado de forma proporcional la probabilidad de su participación en actividades vinculadas al narcotráfico.

Las autoridades sospechan que el pastor utilizó su iglesia como parte de una estructura para legitimar dinero proveniente del narcotráfico.

La causa involucra a 12 personas y señala como supuesto líder del grupo a Alexi Meléndez León, conocido como “Volvo” o “Comando”, quien presuntamente coordinaba envíos de droga hacia Europa y mantenía vínculos con el Clan del Golfo.







