Pareja muere a balazos dentro de carro en Limón

Una mujer y un hombre fueron asesinados a balazos dentro de un carro, durante la tarde de este lunes, en Cangrejos de Limón.



Según informó la Cruz Roja Costarricense, el hecho se registró a las 2:58 p. m. Al llegar las unidades de emergencia al sitio, los paramédicos confirmaron que ambas personas estaban fallecidas.



Al parecer, dos hombres en moto interceptaron a las víctimas en un cruce vial y les dispararon en múltiples ocasiones sin mediar palabra.



Oficiales de la Fuerza Pública custodian la escena a la espera de los agentes judiciales para el levantamiento del cuerpo y pesquisas correspondientes.

