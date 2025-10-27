EN VIVO
Pareja muere a balazos dentro de carro en Limón

Las víctimas del ataque son una mujer y un hombre, ambos adultos.

Por Luis Jiménez 27 de octubre de 2025, 15:58 PM

Una mujer y un hombre fueron asesinados a balazos dentro de un carro, durante la tarde de este lunes, en Cangrejos de Limón.

Según informó la Cruz Roja Costarricense, el hecho se registró a las 2:58 p. m. Al llegar las unidades de emergencia al sitio, los paramédicos confirmaron que ambas personas estaban fallecidas.

Al parecer, dos hombres en moto interceptaron a las víctimas en un cruce vial y les dispararon en múltiples ocasiones sin mediar palabra.

Oficiales de la Fuerza Pública custodian la escena a la espera de los agentes judiciales para el levantamiento del cuerpo y pesquisas correspondientes.

