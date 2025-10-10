Pareja de sospechosa de matar a mamá de escolar en Guácimo: “La amenazó con sicarios”

Una disputa que al parecer inició por conflictos entre dos menores de edad terminó en tragedia, este jueves, en Guácimo, Limón, donde una mujer falleció tras ser atacada con un arma blanca, presuntamente por la madre del compañero de escuela de su hijo.



El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) confirmó que los hechos ocurrieron al mediodía, en vía pública, cuando en apariencia dos mujeres se enfrentaron y, en un momento dado, una de ellas extrajo un arma blanca con la cual habría herido en al menos ocho ocasiones a la otra, quien fue declarada fallecida en el sitio (vea video adjunto de Telenoticias).

La víctima fue identificada con el apellido Cruz, de 53 años.



La Fuerza Pública aprehendió en el lugar a la presunta agresora, identificada con el apellido Chavarría, quien fue puesta bajo custodia policial y remitida al Ministerio Público como sospechosa de homicidio.



La pareja de la detenida aseguró que los conflictos entre ambas mujeres se originaron a raíz de presuntos episodios de acoso entre sus hijos en un centro educativo del cantón.

“Hace unos días, el niño de ella tenía altercados con mi niña, la agarraba a patadas y ya le habíamos dicho al director y a las maestras que tomaran cartas en el asunto. La señora (fallecida) se enojó porque le llamaron la atención y desde entonces comenzó a venir a buscar problemas. Ayer no fue la primera vez, ya había venido unas cinco veces a gritar”, relató el hombre.

Según agregó, la hoy fallecida había amenazado en reiteradas ocasiones a su pareja.

“Ella ya había venido a amenazarla, le decía que la iba a golpear y a chusear, que conocía a sicarios que podían hacerle daño a ella y a mis hijos”, comentó el hombre.

El entrevistado señaló, además, que las agresiones entre los menores ya habían sido reportadas en la escuela, pero no se tomaron acciones inmediatas.



Por su parte, Rigoberto Román, supervisor regional del Ministerio de Educación Pública (MEP), confirmó que existía un proceso en curso por presunto bullying entre los menores.

“Nosotros hemos aplicado todos los protocolos. Desde el primer momento en que ocurrió el evento, se activaron los procedimientos correspondientes. Tengo entendido, a través del expediente, que efectivamente hubo un manejo y apertura de proceso por 'bullying' que se estaba atendiendo.

"Esto tenía unos diez días o algo así. Ya se estaba en proceso de ratificación e incluso se iba a notificar a la madre con la acción disciplinaria”, explicó Román.

Las autoridades del OIJ mantienen la investigación para determinar las causas exactas del altercado y esclarecer la responsabilidad de la sospechosa en los hechos.

