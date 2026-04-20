Papá de tico que murió por accidente en Martinica: “Estaba haciendo plata para construir su casa”

Un costarricense identificado como José Eduardo Loaiza Velázquez, de 34 años, falleció el pasado viernes 17 de abril en un accidente de tránsito ocurrido en la isla caribeña de Martinica, según confirmaron sus familiares.

El suceso se registró en la localidad de Trinidad, a eso de las 2:45 p.m., cuando el vehículo en el que viajaba colisionó contra otro automóvil.



El accidente dejó, además, a cuatro personas heridas. Loaiza viajaba acompañado por otros costarricenses, quienes también se encontraban en la isla por motivos laborales.



José Loaiza Mejías, padre del fallecido, conversó con Teletica.com y manifestó que el hecho ocurrió tras un choque entre dos vehículos.

“Este accidente pasó el pasado viernes, fue un choque del carro en que viajaba mi hijo con otro carro, mi hijo trabajaba allá, con él iban los compañeros que también son ticos. Nosotros somos de Indiana 3 de Siquirres, en Limón, y mi hijo llevaba más de un año residiendo en Martinica, donde laboraba en agricultura.

“Él estaba solo y se había ido con la meta de ganarse una plata para construir la casa que quería y otras cosas, él se fue porque le dijeron que el país era muy bonito”, expresó Loaiza.

Según añadió, la familia tuvo conocimiento del accidente el mismo día mediante reportes provenientes de ese país.

“Nosotros nos dimos cuenta del accidente el mismo día, noticias que hemos visto de ese país, señalan que al parecer el carro invadió el carril por donde iba mi hijo y lo chocó en la parte donde mi hijo viajaba”, señaló Loaiza.

Loaiza Mejías indicó que el Consulado de Costa Rica en Francia y autoridades de la Cancillería se encuentran colaborando con los trámites para la repatriación del cuerpo. “Ya el cónsul de Costa Rica en Francia nos está ayudando con todas las vueltas para traerlo”, afirmó.



Asimismo, detalló que están a la espera de la confirmación del vuelo para el traslado.

“Tengo entendido que ahorita el Consulado está esperando que le den el número de vuelo para trasladar el cuerpo y podría llegar al país mañana martes o el miércoles.

“Ellos, en la Cancillería se han comunicado con nosotros y nos están ayudando mucho. Aquí entre toda la familia nos estamos ayudando también para tener el cuerpo de mi hijo pronto con nosotros”, manifestó Loaiza.

El padre del tico también informó que una vez llegue su cuerpo, el velatorio se realizará en Indiana 1, en una iglesia evangélica que fundó el abuelo del fallecido, y posteriormente será trasladado al cementerio de Siquirres para su sepultura.



El Consulado General de Costa Rica en Francia, en coordinación con el Departamento Consular de la Cancillería, informó que desde el sábado 18 de abril se encuentra atendiendo la situación de los ciudadanos costarricenses involucrados en el accidente.

