Papá de tico que murió en Martinica espera repatriación de su cuerpo: "Es desesperante"

El padre del costarricense que murió en un accidente de tránsito en la isla caribeña de Martinica manifestó su desesperación debido a que el cuerpo de su hijo aún no ha sido repatriado al país para recibir sepultura.



José Loaiza Mejías conversó con Teletica.com e indicó que continúan a la espera de completar los trámites necesarios para el traslado. Según explicó, las autoridades en el territorio caribeño han solicitado diversos documentos como parte del proceso.

“Como el accidente fue en Martinica están pidiendo muchos papeleos, el cónsul nos dijo que ya están entregando los últimos documentos que les pidieron porque piden una cosa, luego otra y así nos han tenido. Uno está como desesperado, quisiera como que todo fuera más rápido, pero ya ha durado bastante”, señaló Loaiza.

El padre agregó que, de acuerdo con la información brindada por el consulado, el cuerpo podría arribar al país en las próximas horas, aunque no existe confirmación definitiva.

“Según nos dice el cónsul, podría estar llegando mañana viernes por la noche, pero aún no se sabe si será así. El cuerpo de mi hijo sigue en Martinica. Viene el cuerpo completo en un ataúd”, indicó Loaiza.

Asimismo, detalló que el retraso no depende de la familia.

“Hay unos papeles que hacen falta, no es una cuestión de nosotros, es del país donde está y parece como que ya entregaron los últimos documentos. Ahora lo que queda es pedirle a Dios y seguir esperando porque no hay más”, añadió Loaiza.

El fallecido fue identificado como José Eduardo Loaiza Velázquez, de 34 años, quien murió el pasado viernes 17 de abril en un accidente de tránsito ocurrido en Martinica.



El hecho se registró en la localidad de Trinidad, aproximadamente a las 2:45 p. m., cuando el vehículo en el que viajaba colisionó contra otro automóvil. El accidente dejó, además, a cuatro personas heridas.



Loaiza Velázquez viajaba acompañado por otros costarricenses que se encontraban en la isla por motivos laborales. Los ticos se dedicaban a la agricultura.

“El Consulado de Costa Rica en Francia y la Cancillería se han portado muy bien con nosotros y están en los últimos trámites para poder traerlo de vuelta”, expresó Loaiza.

Finalmente, indicó que, una vez que el cuerpo llegue al país, el velatorio se realizará en Indiana 1, en una iglesia evangélica fundada por el abuelo del fallecido, y posteriormente será trasladado al cementerio de Siquirres, de donde son oriundos.

