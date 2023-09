PANI denuncia ante Fiscalía caso de madre que ofrecía regalar a sus hijos en Facebook

"A veces creemos que la información que uno aporta a la Fiscalía no es suficiente; pero, dentro de las herramientas y procesos que ellos hacen, logran sacarle provecho a tan pocos datos. Evidentemente, acá no hay nombres, la publicación se eliminó, pero eso no evita que las autoridades traten de hacer todo lo posible para intentar dar con estas personas. Es difícil, pero en otras ocasiones con información similar, el OIJ ha logrado ubicar a las personas detrás de publicaciones como estas", añadió Meneses.