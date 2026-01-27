¡Otro temblor en San José! Vea aquí el reporte oficial

Un temblor se sintió, la tarde de este martes, en la Gran Área Metropolitana (GAM).

Según el reporte revisado por la Red Sismológica Nacional (RSN), el sismo tuvo una magnitud de 3.7 y su epicentro se ubicó un kilómetro al este de San Juan de Tibás, San José.

Además, su profundidad fue de apenas cuatro kilómetros.

Por su parte, el Observatorio Vulcanológico y Sismológico de Costa Rica (Ovsicori) identificó la magnitud del movimiento en 3.1, con una profundidad de 6 kilómetros.

Marino Protti, sismólogo del Ovsicori, detalló a Teletica.com que el epicentro está “por debajo del Parque Nacional, en San José”.



Hasta el momento, de acuerdo con la Comisión Nacional de Emergencias, no se han registrado personas afectadas por este sismo ni caída de objetos.