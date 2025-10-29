“Otra vez me cayó un árbol”: Vendedor de ceviche relata momento que casi le cuesta la vida

Jorge Jiménez Coronado, comerciante de 41 años y dueño de un puesto de caldosas y ceviches en la carretera que va a Jacó, vivió este martes un nuevo susto, que, según relata, pudo haber terminado en tragedia.

“Mi puesto está en Quebrada Ganado, de la bomba de Tárcoles 100 metros sur hacia Jacó. Lo que pasó fue que un árbol tenía la mitad de la raíz podrida y este martes topé de nuevo con suerte de que me cayó todo el árbol encima”, contó Jiménez.

El vendedor explicó que, minutos antes del incidente, escuchó un sonido que le hizo sospechar del peligro.

“Yo estaba dentro del carro cuando escuché que algo traqueó y me quedé quieto. Cuando vuelve a sonar, a traquear, ya me olía feo, por eso me vine para afuera y vuelvo a escuchar el traqueo más fuerte, veo que se mueven las ramas, le digo a un muchacho que se quite de aquí porque el árbol se iba a caer y cayó todo el árbol. Gracias a Dios, no me golpeé nada, salí corriendo en el momento”, narró Jiménez.

Camión quedó con algunos daños tras caída de árbol.

No es la primera vez que Jiménez pasa por una situación similar. Hace tres meses, también fue sorprendido por la caída de ramas en el mismo lugar.

“La vez pasada fue menos, me cayó en las puertas del carro, pero esta vez me despedazó el camión, me cayó encima de la cabina, el parabrisas, el cajón, todo se dañó. Sí se puede arreglar, pero lamentablemente será muy duro porque son daños graves.

"Esto hay que ponerlo en manos de Dios. Uno económicamente no tiene para arreglar esto, y el carrito de los ceviches quedó todo despedazado; sin embargo, el camión sí es posible repararlo, por lo menos”, expresó Jiménez.

Jiménez, quien tiene dos años de trabajar en el lugar, es vecino de Tárcoles desde hace 17 años y oriundo de Taras, Cartago.

Así era el emprendimiento de Jorge Jiménez antes del accidente.

Cuando conversó con Teletica.com, manifestó que espera poder arreglar su vehículo pronto para volver al sitio con las ventas, porque es el sustento de su familia.

“El susto fue muy grande y el pesar es que me volvió a caer el árbol. Yo lo que digo es que por qué me pasa a mí si soy muy trabajador, no le hago daño a nadie, soy humilde, voy del trabajo a la casa y viceversa, pero así es la vida y hay que seguir”, concluyó Jiménez.

Si usted quiere ayudar a Jorge Jiménez a volver a su trabajo, puede comunicarse al teléfono 8736-3658.

Video de Jorge describiendo cómo quedó su negocio:



