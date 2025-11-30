Otra noche violenta: Dos homicidios y tres heridos en las últimas horas

Entre la noche del sábado y la madrugada del domingo, el país registró dos nuevos homicidios y tres heridos por ataques con armas de fuego y armas blancas.

Ese es el balance que registra el Organismo de Investigación Judicial sobre los sucesos de las últimas horas.

El primero ocurrió la noche del sábado en La Rita de Pococí, donde un hombre de apellido Ramírez, de 33 años, falleció luego de protagonizar una pelea con otro sujeto en el parqueo del bar.

Según la autoridad judicial, el ahora sospechoso habría sacado un arma blanca e hirió en diferentes oportunidades al ahora fallecido, quien fue trasladado a un centro médico en un vehículo particular, pero murió de camino.

Más tarde, en el sector de La Perla, en Fortuna de San Carlos, un hombre de apellido Pérez, de 30 años, fue trasladado al hospital luego de llegar a su casa pidiendo auxilio.

El hombre presentaba heridas de arma blanca sin que hasta ahora se conozcan mayores detalles del caso.

En Liberia, pasadas las 11 p. m., fue encontrado muerto en vía pública un hombre de entre 20 y 30 años de edad, el cual presentaba una herida de arma blanca en el tórax.

Por este caso fueron detenidos un hombre y una mujer, quienes se encontraban cerca del sitio y ahora son investigadas por las autoridades.

En la madrugada del domingo, en San Roque de Grecia, se reportaron dos personas con impactos de bala en diferentes partes del cuerpo.

Al parecer, la pareja se encontraba dentro de un vehículo a eso de las 2 a. m. cuando fue abordada por cuatro sujetos armados con el presunto interés de asaltarlos.

En algún momento, los hombres abrieron fuego e impactaron a ambas víctimas, quienes fueron trasladadas el centro médico.

El OIJ también reportó otro fallecido en Belén de Carrillo, pero producto de un aparente atropello.

Al parecer, la víctima viajaba en motocicleta junto a otra persona a eso de las 8 p. m. cuando derrapó y fue impactado por otro vehículo que venía detrás.

El hombre fue declarado fallecido en el lugar, mientras que su ocupante fue trasladado al hospital. El conductor del vehículo, según el OIJ, se habría dado a la fuga.