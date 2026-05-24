Onda Tropical atravesará el país este domingo y aumentará las lluvias

El paso de la onda tropical número 4 provocará condiciones inestables este domingo en gran parte del país, según el pronóstico del Instituto Meteorológico Nacional.

De acuerdo con el meteorólogo José Pablo Valverde, los efectos del fenómeno comenzarán a sentirse desde las primeras horas del día, especialmente en las zonas marítimas cercanas al Pacífico.

Para la tarde, la combinación de la onda tropical con la cercanía de la Zona de Convergencia Intertropical favorecerá la presencia de aguaceros y tormentas en distintos sectores del territorio nacional.

“El paso de la onda en conjunto con la Zona de Convergencia Intertropical cercana al sur de nuestro país estaría dando paso a la presencia de aguaceros”, explicó el especialista.

Ante este panorama, el IMN pidió especial precaución a las personas que viven en zonas propensas a inundaciones o deslizamientos, debido al riesgo de emergencias asociadas a las fuertes lluvias.

Las autoridades recomiendan mantenerse atentos a los reportes oficiales y evitar exponerse en áreas vulnerables durante las precipitaciones más intensas.