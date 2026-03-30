Ola de violencia deja tres muertos a balazos en menos de 12 horas

En menos de 12 horas, al menos tres personas fueron asesinadas a balazos en distintos puntos del país, en una jornada violenta que eleva la cifra de homicidios en Costa Rica a más de 170 en lo que va del 2026, según datos preliminares de las autoridades judiciales.



El primer caso ocurrió la noche del domingo en Lomas del Río, en Pavas, cuando vecinos alertaron sobre múltiples detonaciones (ver video adjunto en la portada).

Según información brindada por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), el hombre fue identificado con el apellido Obando, de 33 años. Preliminarmente, la víctima iba conduciendo cuando dos sujetos en bicicleta lo interceptaron y le dispararon.

Al llegar al sitio, oficiales de la Fuerza Pública y socorristas de la Cruz Roja encontraron a Obando sin signos vitales sobre la vía pública. Tras un operativo, dos sospechosos fueron detenidos como presuntos responsables del crimen.



Aproximadamente tres horas después, se reportó otro ataque armado en San Rafael de La Unión, en Cartago.

Según las autoridades judiciales, el hombre que murió fue identificado con el apellido Rivera, de 21 años. Preliminarmente, él viajaba en una motocicleta cuando dos sujetos lo acribillaron.

Horas más tarde, ya en la madrugada, una mujer falleció tras ser atacada a disparos en barrio Valencia, en San Rafael de Desamparados. La víctima fue identificada con el apellido Salazar y tenía 21 años, informó el OIJ.

Según la información preliminar, ella se encontraba junto a un hombre cuando fueron interceptados por sujetos en motocicleta que abrieron fuego en reiteradas ocasiones.

Ambos heridos fueron trasladados a la clínica Marcial Fallas en un vehículo particular; sin embargo, la mujer murió poco después de ingresar. El estado de salud del acompañante no ha sido actualizado.

Con estos nuevos casos, la cifra de homicidios en el país supera las 170 víctimas en lo que va del año, siendo San José la provincia con mayor incidencia, con al menos 54 asesinatos registrados.



Las autoridades mantienen abiertas las investigaciones para esclarecer los móviles de estos crímenes y dar con los responsables.

