OIJ prevé cerca de 30 mil denuncias por estafas para 2025

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) estima que para este año las denuncias por estafas podrían alcanzar cerca de 30 mil, debido al aumento de delitos cometidos a través de medios digitales.

Según las autoridades, los delincuentes han dejado de operar en las calles para enfocarse en engañar a las personas mediante plataformas digitales, afectando principalmente a usuarios de servicios bancarios y transacciones en línea.

En un caso reciente, el OIJ identificó que una sola banda logró estafar a 30 personas.

Ante esta situación, las autoridades piden a la población incrementar las medidas de seguridad en cuentas bancarias y extremar precauciones al realizar operaciones en línea.