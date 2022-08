OIJ no podrá realizar detenciones si no cuenta con orden por escrito del Ministerio Público

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) no podrá realizar detenciones si no cuenta con una orden por escrito del Ministerio Público.



Así lo determinó el fiscal General a.i., Warner Molina Ruiz, por medio de una circular administrativa que fue emitida el 5 de agosto de 2022.

La circular deroga las disposiciones de otra emitida en el 2019, en la cual se establecían algunas condiciones que permitían a los agentes judiciales realizar detenciones sin requerir de la orden escrita de un fiscal.

Sin embargo, para Walter Espinoza, director de OIJ, esto limita y afecta las posibilidades operativas de la Policía Judicial, pero más aún a otros cuerpos policiales como la Policía de Control de Drogas (PCD), Migración y Fuerza Pública.

Espinoza también explicó que la delincuencia no tiene horario y se manifiesta sin aviso previo a las autoridades y, por esta circunstancia, es muy difícil prever cuándo se va a dar un hecho criminal y, por ello, las acciones de detención deben realizarse con el ánimo de cumplir con la ley y trasladar seguridad a la población.

El OIJ considera que a ellos no les corresponde hacer definiciones de carácter jurídico, sino más bien actuar, atender y proteger a la población de hechos cometidos por personas a quien, desde la perspectiva de la policía, se les vincula con la comisión del hecho.

“La policía tiene que actuar y estar presente dentro de sus posibilidades. Ante una circular de esta naturaleza, todos los cuerpos policiales están retraídos y van a tener que tomar la determinación de no actuar hasta que no se aclare esto de lo que se quiere respecto al actuar de la policía.

“Esto es un retroceso en el sistema de seguridad del país y se pone en riesgo a toda la población costarricense. A partir del 5 de agosto si no tenemos la orden de un fiscal no vamos a poder hacer detenciones porque nosotros no hacemos definiciones jurídicas, eso le corresponde a los fiscales aquí y en cualquier parte del mundo”, agregó Espinoza.