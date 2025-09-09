OIJ detiene banda familiar dedicada a estafas telefónicas
En total se busca detener a ocho personas, todos familiares y a quienes se acusa de robar al menos 15 millones de colones.
Agentes del Organismo de Investigación Judicial de Cartago realizan este martes una serie de allanamientos en la Zona Sur para detener a los integrantes de una banda familiar dedicada a las estafas telefónicas.
Se trata de ocho personas, todas familiares, a quienes se atribuyen 10 denuncias penales por estafa con un perjuicio económico cercano a los 15 millones de colones.
Según el director del OIJ, Rándall Zúñiga, el grupo aparentemente aprovechaba una vulnerabilidad en las líneas prepago en las que podían acceder al número y con esto consultar si estaban vinculados a una cuenta bancaria, de la que posteriormente podían realizar retiros vía mensajes de texto.
“Una vez que lograban observar un número telefónico afiliado a alguna cuenta bancaria, lo inscribían en la compañía telefónica a nombre de cualquier persona (conocida o desconocida), acto seguido, durante días, inclusive meses, presuntamente, comenzaban a sustraer el dinero de la cuenta bancaria de sus víctimas, para en apariencia, transferirlo a diferentes cuentas, principalmente de familiares cercanos”, explicó el OIJ.
Zúñiga explicó que se investiga a 45 personas más por supuestamente haber recibido estos dineros.
El líder de la banda continúa en fuga.