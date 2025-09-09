EN VIVO
OIJ detiene banda familiar dedicada a estafas telefónicas

En total se busca detener a ocho personas, todos familiares y a quienes se acusa de robar al menos 15 millones de colones.

Por Yirén Altamirano |9 de septiembre de 2025, 7:19 AM

Agentes del Organismo de Investigación Judicial de Cartago realizan este martes una serie de allanamientos en la Zona Sur para detener a los integrantes de una banda familiar dedicada a las estafas telefónicas.

Se trata de ocho personas, todas familiares, a quienes se atribuyen 10 denuncias penales por estafa con un perjuicio económico cercano a los 15 millones de colones.

Según el director del OIJ, Rándall Zúñiga, el grupo aparentemente aprovechaba una vulnerabilidad en las líneas prepago en las que podían acceder al número y con esto consultar si estaban vinculados a una cuenta bancaria, de la que posteriormente podían realizar retiros vía mensajes de texto.

“Una vez que lograban observar un número telefónico afiliado a alguna cuenta bancaria, lo inscribían en la compañía telefónica a nombre de cualquier persona (conocida o desconocida), acto seguido, durante días, inclusive meses, presuntamente, comenzaban a sustraer el dinero de la cuenta bancaria de sus víctimas, para en apariencia, transferirlo a diferentes cuentas, principalmente de familiares cercanos”, explicó el OIJ.

Zúñiga explicó que se investiga a 45 personas más por supuestamente haber recibido estos dineros.

El líder de la banda continúa en fuga.

