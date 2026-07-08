OIJ detiene a tres sospechosos por doble homicidio ocurrido en Quepos

Los agentes de la Subdelegación Regional del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) de Quepos y Parrita detuvieron a tres hombres de 19, 20 y 25 años como sospechosos de participar en un doble homicidio ocurrido el pasado 4 de julio en Rancho Grande de Quepos.



Las víctimas fueron identificadas como un hombre de apellido Cruz, de 43 años, y otro de apellido Morales, de 53 años. El ataque ocurrió poco después de la 1 p. m.



Las capturas se realizaron la tarde del lunes 6 de julio. Los sospechosos de 19 y 25 años fueron ubicados en vía pública en playa La Macha. El hombre de 20 años fue detenido en vía pública en Manuel Antonio.



Como parte de la investigación, el OIJ ejecutó dos allanamientos en casas de Manuel Antonio. Las autoridades señalaron que esos inmuebles eran utilizados por los sospechosos.



Durante las diligencias, los agentes decomisaron un fusil AR-15, tres pistolas calibre 9 milímetros, varios cargadores de alta capacidad, una importante cantidad de municiones, un chaleco antibalas, un teléfono celular, un radiocomunicador y una cantidad considerable de marihuana. También recolectaron otros indicios de interés para el expediente.



Los investigadores localizaron además la motocicleta que, en apariencia, utilizaron para cometer el doble homicidio. El vehículo tenía denuncia por robo.



Los tres detenidos quedaron a las órdenes de la Fiscalía. Ahora enfrentarán el proceso correspondiente para definir su situación jurídica.