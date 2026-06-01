OIJ detiene a padre, sus dos hijos y mujer con media tonelada de cocaína en Tárcoles

La Policía Judicial detuvo a un padre, sus dos hijos y una mujer en un operativo donde se decomisó una importante cantidad de droga en el sector de Tárcoles, Puntarenas.



Según informó Michael Soto, director interino del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), el hecho ocurrió la mañana de este lunes durante un trabajo conjunto con la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA) en las cercanías del puente sobre el río Grande de Tárcoles.



Las autoridades interceptaron dos vehículos en los que viajaban cuatro personas, luego de labores de seguimiento basadas en información que permitió identificar la posible presencia de droga oculta en compartimentos secretos.

"De acuerdo con las estimaciones preliminares, el cargamento decomisado podría rondar los 500 kilogramos de cocaína, la cual se encontraba empacada de origen y actualmente se encuentra en proceso de análisis para determinar sus características.

"Durante la intervención fueron detenidos un hombre de apellido Araica y sus dos hijos, un joven de 21 años y una menor de 17, además de una mujer de apellido Palacios. Los cuatro detenidos serán remitidos al Ministerio Público para el proceso correspondiente", dijo Soto.

Cuatro personas detenidas.

El jerarca indicó que el OIJ mantiene una colaboración constante con la DEA desde hace varios años, la cual se ha intensificado en los últimos meses mediante el trabajo conjunto de oficiales asignados de forma permanente a estas coordinaciones.



Las autoridades señalaron que la investigación se encuentra en una fase inicial, por lo que se busca establecer la ruta de ingreso de la droga al país, así como determinar posibles vínculos de los detenidos con estructuras criminales que operan en el territorio nacional.

