OIJ confirma disparos contra la Basílica de los Ángeles

El Organismo de Investigación Judicial confirmó que los impactos registrados la mañana de este sábado en una puerta de acceso a la sacristía de la Basílica de Nuestra Señora de los Ángeles fueron provocados por disparos de arma de fuego.

El incidente ocurrió minutos antes de las 9:00 a.m. en la puerta sur del templo, donde parte del vidrio resultó quebrado tras recibir los impactos.

"Se escucharon unos impactos en el vidrio, no sabíamos la causa, por lo que llamamos al OIJ. [...] No se sabe quién las hizo, el momento exacto en que ocurrió ni nada. No encontramos casquillos de bala ni tampoco otro hueco aparte del que se ve en el vidrio" declaró a Teletica Luis Esteban Fernández, vocero de la Basílica de los Ángeles.

Tras lo ocurrido, la administración del santuario anunció un refuerzo en las medidas de vigilancia y seguridad dentro del recinto religioso, uno de los principales centros de peregrinación católica del país.​

Agentes del Organismo de Investigación Judicial recogen indicios en la escena. Foto: Adrián Meza-AM Prensa.

No hubo personas heridas ni detenidos vinculados con el caso. Tampoco se ha determinado desde dónde se realizaron los disparos ni cuál habría sido el motivo del ataque, sin embargo, el OIJ investiga la declaración de testigos que afirmaron que dos sujetos en una motocicleta realizaron detonaciones, sin especificar donde o cómo ocurrió

Agentes judiciales realizan las diligencias correspondientes para esclarecer lo sucedido y determinar si el hecho iba dirigido específicamente contra el inmueble religioso o si se trató de un acto aislado en las cercanías del templo, ubicado en Cartago.