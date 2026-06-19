OIJ alertó a DIS de posible amenaza contra comitiva del Gobierno en Crucitas

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) confirmó a Telenoticias que este jueves recibió información confidencial que advertía sobre la posibilidad de que se realizaran acciones en contra de la comitiva de Gobierno que se encontraba en Crucitas, en Cutris de San Carlos.

Ante esta situación, las autoridades iniciaron una investigación y trasladaron la información a la Dirección de Inteligencia y Seguridad Nacional (DIS) y al Ministerio de Seguridad Pública.

Según explicó el OIJ, el reporte fue remitido a ambas instituciones debido a que cualquier amenaza dirigida contra funcionarios de Gobierno debe ser comunicada a esas entidades para la valoración y atención correspondiente.

Además, la Policía Judicial indicó que toda denuncia o información recibida es atendida con seriedad, aplicando los procedimientos y diligencias que correspondan de acuerdo con las particularidades de cada caso.

Actualmente, la situación se mantiene bajo investigación.

Este medio también consultó sobre este tema a la DIS, mediante la oficina de prensa de Casa Presidencial. Sin embargo, al cierre de esta publicación, no se había recibido una respuesta oficial.