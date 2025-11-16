OIJ alerta sobre bandas que importan piezas para ensamblar armas de alto calibre

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) informó que bandas criminales importan partes de armas como AK-47 y AR-15 para ensamblarlas dentro del país.

"Muchas de las armas que circulan en Costa Rica —incluidas AR-15 y otras de alto calibre— no ingresan completas ni de forma legal" explicó Michael Soto, director a.i del Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

El OIJ advierte que los grupos criminales están introduciendo las piezas por separado, declaradas en aduanas como productos distintos: repuestos de carros, partes de celulares u otros artículos.

El método consiste en traer componentes como cañones, culatas y resortes en diferentes momentos para no levantar sospechas. Una vez en el país, las armas son ensambladas por personas dedicadas a esta actividad.

Las autoridades han detectado este patrón porque, al decomisar las armas, no logran identificar su origen y encuentran evidencia de fabricación artesanal con tornos, lo que aumenta su peligrosidad. Además, al no contar con número de serie ni registros oficiales, su fragmentado ingreso dificulta cualquier intento de rastreo.

Actualmente, las armas calibre 9 milímetros siguen siendo las más utilizadas en los homicidios del país. En segundo lugar están las AR-15, cuyo uso ha crecido en escenas de violencia asociadas al crimen organizado.

Este año, el país registra un repunte en el decomiso de armas en manos de grupos criminales.

Según datos del OIJ, en lo que va del año se contabilizan 762 homicidios, de los cuales 606 fueron cometidos con armas de fuego, evidencia del peso que tienen estas estructuras en la violencia que golpea al país.

​