OIJ aguarda por dictámenes para determinar si incendio que dejó cinco muertos fue provocado

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) continúa con las labores de identificación de las cinco víctimas mortales y con la investigación de las causas del incendio ocurrido en un hotel del centro de San José el pasado 2 de octubre.



Según explicó el director general de la Policía Judicial, Rándall Zúñiga, los cuerpos corresponden a dos mujeres y tres hombres, y actualmente se realizan pruebas con el objetivo de determinar con exactitud de quienes se trata, pues no se descarta que las personas se hayan registrado con nombres falsos.

“Estamos ahorita terminando de identificar los cuerpos. Hay que recordar que, si bien es cierto que las personas se registran con un nombre, no necesariamente es el nombre verdadero, entonces estamos haciendo exámenes de ADN con respecto a las familias más cercanas de estas víctimas para así poder identificarlos”, detalló el jefe del Organismo de Investigación Judicial.

Zúñiga agregó que la pesquisa también busca determinar si el siniestro fue accidental o provocado, para lo cual se esperan los dictámenes de Ingeniería Forense y del Cuerpo de Bomberos.

“De momento tenemos una línea investigativa bastante clara de lo sucedido y estamos esperando esos dictámenes para proceder conforme”, añadió el director.

El incendio, ocurrido en un inmueble ubicado en calle 8, entre avenidas primera y tercera, dejó como 5 fallecidos. Otras 15 personas sobrevivieron.

Según Bomberos, las llamas iniciaron en el tercer piso del hotel y, según presumen las autoridades, también como cuartería.

Los equipos de rescate recibieron la alerta a las 2:32 a. m. y, al llegar al lugar, encontraron gran parte del tercer piso colapsado, con una afectación de 700 metros cuadrados. Debido al daño estructural, la búsqueda de víctimas se concentró en el segundo nivel mientras se controlaba el fuego.

Durante la inspección posterior, los cuerpos fueron hallados calcinados en el área colapsada.

En la bitácora del alojamiento se registraban 21 personas en el tercer piso.