Nuevo sismo sacudió el sur del país este lunes

Un nuevo sismo sacudió el sur del país la noche de este lunes, según informó el Observatorio Vulcanológico y Sismológico de Costa Rica (OVSICORI).

El movimiento telúrico tuvo una magnitud de 4,2 grados, se registró a las 8:48 pm y presentó una profundidad de 15 kilómetros.

El epicentro se ubicó a 54,6 kilómetros al noroeste de San Pedrillo de Osa, Puntarenas.