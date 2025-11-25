Sucesos
Nuevo sismo sacudió el sur del país este lunes
El epicentro se ubicó a 54,6 kilómetros al noroeste de San Pedrillo de Osa, Puntarenas.
Un nuevo sismo sacudió el sur del país la noche de este lunes, según informó el Observatorio Vulcanológico y Sismológico de Costa Rica (OVSICORI).
El movimiento telúrico tuvo una magnitud de 4,2 grados, se registró a las 8:48 pm y presentó una profundidad de 15 kilómetros.
El epicentro se ubicó a 54,6 kilómetros al noroeste de San Pedrillo de Osa, Puntarenas.
Por el momento, las autoridades informaron que no se reportaron afectaciones.