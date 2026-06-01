Nuevo ataque contra Basílica de los Ángeles: OIJ busca a sospechoso de dañar vitral

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) de Cartago solicitó la colaboración de la ciudadanía para identificar a una persona vinculada con un aparente caso de daños ocurrido en la Basílica de los Ángeles.



De acuerdo con la información oficial, los hechos ocurrieron el pasado viernes 29 de mayo durante horas de la tarde, cuando un sujeto ingresó al recinto religioso y, presuntamente, lanzó un objeto contundente, que se sospecha era una piedra, contra uno de los vitrales del templo. Posteriormente, el individuo se retiró del lugar.



Las autoridades describen al sospechoso como un hombre de contextura delgada, estatura alta, tez blanca y cabello negro. El día del incidente vestía camiseta tipo t-shirt, pantaloneta negra, calzado deportivo negro con detalles blancos y gorra oscura.



El OIJ mantiene habilitado el teléfono 800-8000645 del Centro de Información Confidencial para recibir cualquier dato que permita ubicar a la persona requerida.



En un hecho separado, ocurrido el sábado 23 de mayo de 2026 en el mismo Santuario Nacional, se reportó un incidente similar. Según la Policía Judicial, un sujeto causó daños a un ventanal ubicado en el costado sur de la iglesia tras lanzar uno o varios objetos contra los vitrales.



En este segundo caso, el sospechoso es descrito como un hombre de contextura delgada, estatura media y tez blanca. Al momento de los hechos vestía camiseta sin mangas de tonalidad oscura, pantalón tipo jogger claro, zapatos deportivos, gorra oscura y portaba un bolso cruzado tipo cangurera.



Las investigaciones continúan en desarrollo para esclarecer ambos hechos y determinar la identidad de los responsables.

