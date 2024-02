"No había nada que hacer", narra primo que intentó sacar a mujer de casa en incendio

"Faltando un cuarto para las 3:00 a.m. nos despertamos y oímos un ruido muy fuerte. Cuando nos asomamos, ya no había nada que hacer. Ya había avanzado muy fuerte y era una casa de 60 años. Se fueron dos casas y son 200 metros cuadrados.

"La occisa estaba en el último cuarto. Tratamos, pero no pudimos. Quién sabe qué había adentro porque explotaban muchas cosas. Nos arrimamos, pero ya no había nada que hacer. Entramos a la propiedad, a la casa no pudimos, no había nada que hacer porque ya estaba colapsada por el fuego", contó el hombre, quien era vecino de la fallecida.