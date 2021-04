¡No confíe ni en el teléfono! "Copian" números de bancos para estafar

Una mujer de apellido Seas contó a Teletica.com que fue víctima de fraude porque los delincuentes utilizaron información "propia" del Banco Nacional.



Según la afectada, primero la llamaron del número de la entidad bancaria. Posteriormente, mediante correos electrónicos, la hicieron cambiar la contraseña.

“Me llamaron del número de teléfono oficial del Banco Nacional, luego me enviaron correos a nombre de la institución y, de igual manera, por medio de mensajes de texto del número que usa el banco”, dijo Seas.

“Todo parece totalmente lícito y pues caí, pero ya tienen tan buenas técnicas que considero que en algún momento uno cae. A mí me sacaron 360 mil colones, pero no me imagino lo que pueden hacer con más gente”, agregó la víctima.

Teletica.com contactó al Banco Nacional para conocer más sobre este caso: indicaron que la entidad nunca va a llamar a sus clientes para pedir este tipo de información confidencial.

“No importa cuál número sea el que le aparezca en su pantalla o el mensaje que reciba, ninguna entidad le solicitará información de seguridad como sus tokens, claves, códigos de seguridad, etc., ya sea por medio telefónico, mensajes de texto o correos, o bien, por medio de sitios web desconocidos”, señaló David Hernández, director de Seguridad del Banco Nacional.

Con respecto a los números de teléfono que usan los delincuentes y que para el usuario podrían ser los "oficiales", el funcionario explicó lo siguiente:

“El enmascaramiento de números de teléfono y mensajes ha sido alertado por el Banco Nacional y, en general, por las diferentes entidades financieras y judiciales desde hace varios años de forma constante, existen herramientas en las diferentes tiendas digitales que permiten ejecutar esas gestiones”, concluyó Hernández.