Niño atropellado mientras deambulaba en San Carlos salió de coma inducido

El niño de 2 años que fue atropellado la madrugada del sábado mientras deambulaba en San Carlos salió del coma inducido.

El menor sufrió fracturas en la cadera y en ambas piernas, permanece enyesado y también recibe atención médica por una inflamación en el cerebro.

El padre explicó que su hijo es muy inteligente y que ya sabe abrir la puerta de la casa. Por esa razón había colocado un picaporte para evitar que el menor saliera, pero reconoció que ese día llegó muy cansado de trabajar y olvidó cerrarla correctamente.

¿Qué ocurrió con el conductor del vehículo?

En un video se observa que, tras el atropello, el conductor del pick-up no se detuvo y continuó su camino.

Las autoridades confirmaron que el chofer se presentó voluntariamente ante el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y ya estableció comunicación con la familia.

El caso continúa bajo investigación en dos vías: por un posible incumplimiento o abuso de la patria potestad de los padres y por presuntas lesiones culposas atribuibles al conductor.