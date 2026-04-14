Narcoaltar y búnker-laberinto: así era centro de operaciones de "Los Maruja" en Cartago

La Policía de Control de Drogas (PCD) intervino cinco búnkeres vinculados al grupo conocido como “Los Maruja”, ubicados en sectores de La Lima y Taras, en Cartago.

Durante los allanamientos se decomisó droga lista para la venta, armas de fuego, radios de comunicación y dinero en efectivo.

Uno de los hallazgos más llamativos se registró en la estructura principal, situada en el dique La Mora. En el salón, los agentes encontraron un narcoaltar dedicado a Jesús Malverde, figura asociada al narcotráfico en México (ver video adjunto). En el sitio había ofrendas como dinero y municiones de fusiles de asalto , elementos que, según las autoridades, reflejan prácticas ligadas a organizaciones criminales.





El inmueble, de tres niveles, contaba además con un sótano acondicionado como área de ocio, con jacuzzi y otras amenidades.



Asimismo, hallaron compartimentos ocultos tipo fosa, que aparentemente eran utilizados para esconder droga.



La vivienda presentaba divisiones internas inusuales, descritas por la Policía como una especie de laberinto, lo que dificultaba el desplazamiento dentro del lugar.

Al momento del allanamiento, la casa estaba ocupada por una familia, mientras que en el exterior operaban tres vigilantes, conocidos como “campanas”.





Durante los operativos se decomisaron más de 5 mil dosis de crack, además de cocaína —incluidas presentaciones en colores azul y rosado—, así como cerca de un millón de colones en efectivo. También se localizaron “bombas” de droga, es decir, paquetes listos para distribución en puntos de venta.



Las autoridades indicaron que estos búnkeres forman parte de una estructura liderada por dos hermanos de apellido Sánchez.



En el último mes, los operativos contra bandas como “Los Maruja”, “Gordo Julio” y “Los Chacales” han dejado más de 30 personas detenidas.

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