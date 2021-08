"Nadie la va a suplir": familia de mujer asesinada en Cartago pide justicia

La familia de una mujer, quien fue brutalmente asesinada la semana anterior en El Carmen de Cartago, pide a las autoridades no dejar en libertad al principal sospechoso de cometer el crimen.



Sonia Durán Abarca, de 56 años, aparentemente fue asesinada mientras dormía. El sospechoso, de apellido Taborda, quien era su pareja sentimental, fue encontrado herido dentro de la casa donde estaba la víctima.

"Un hombre creyó que era propiedad de él y si no estaba con él, no tenía que estar con nadie. Yo necesito tener justicia porque no es justo que esto les pase a tantas mujeres, todos los días. Todos los días uno ve noticias así ¿y qué pasa? Como ahora, con ese muchacho de Allison", dijo su hermana, Guiselle Durán.

"Entonces claro, las matan, las atropellan, les hacen lo que quieren y ahí van, unos añitos a la cárcel y la familia vamos a sufrir toda la vida. Mi hermana, no va a haber nadie que la supla", agregó.



Ahora la Fiscalía investiga al sujeto por el supuesto delito de femicidio.

Repase la información completa en el video adjunto.

Lea también Sucesos ¿Por qué tan solo 18 años de cárcel para el asesino de Allison? La Fiscalía y el querellante habían solicitado la pena máxima de 35 años cárcel por el delito de homicidio calificado.