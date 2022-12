Mujer relata cómo perdió ahorros para vacacionar tras ser víctima de fraude informático

“Yo traté de ingresar a las cuentas, lo hice tanto por la plataforma como por el app y mi usuario estaba bloqueado, no pude ingresar, entonces llamé al número del banco y ellos me guiaron para recuperar mi contraseña, cuando por fin logré ingresar me topé con que mis cuentas estaban en cero.

“Tenía un viaje, estoy en el aeropuerto, fui al OIJ a poner la denuncia, lamentablemente en la fila para poner la denuncia, me topé a varias personas con la misma historia, la persona que me tomó la denuncia me contó que solo hoy habían llegado unas 10 personas a poner una denuncia similar a la mía, tuvieron bloqueados sus usuarios y cuando lograron ingresar sus cuentas estaban en cero”, relató Badilla.