Mujer asegura que fue víctima de supuesto abusador mientras practicaba ciclismo en Grecia

El 23 abril esta vecina de Alajuela denunció en sus redes sociales un ataque sexual que sufrió mientras andaba en bicicleta en las cercanías de la escuela del Roble.

Por la descripción del abuso que sufrió, sospecha que el autor del hecho habría sido un sujeto a quien el OIJ de Grecia detuvo el martes en Ciruelas de Alajuela.

Según recuerda la ofendida, un hombre en motocicleta se le acercó y sin que pudiera reaccionar, la tocó.

“Ese día había presa, había gente en la parada y, sin embargo, esta situación se dio, algo que uno no se espera, delante de mucha gente, este tipo se acercó en la moto, me tocó y apretó los glúteos unas tres o cuatro veces y me dijo un montón de palabras soeces. Uno no reacciona, uno se queda sin aire y no acata a nada, queda uno en blanco”, explicó Verónica Campos.