Misioneras expulsadas de Nicaragua: “Cuando llegamos a Costa Rica, sentimos paz”

20 misioneras, quienes fueron expulsadas de Nicaragua por orden del presidente Daniel Ortega, agradecen el recibimiento del pueblo costarricense y aseguran que ahora "sienten paz en su corazón".



Las Hermanas Misioneras de la Caridad de la Madre Teresa de Calcuta se encuentran en la Diócesis de Tilarán-Liberia, Guanacaste, donde fueron recibidas con cariño por monseñor Manuel Eugenio Salazar y varios curas.

“La Madre Teresa de Calcuta siempre decía que las obras de amor son obras de paz y, desde el momento en que hemos pisado la tierra costarricense, la paz es lo que hemos sentido en nuestro corazón. Gracias a todos por el recibimiento que no nos esperábamos.

Declaraciones de una de las misioneras:





Aseguran que desde que salieron de Nicaragua y llegaron al país están sorprendidas por las muestras de amor de los ciudadanos ticos.

Monseñor Manuel Salazar se dio cuenta de que iban a ser expulsadas por medio de la prensa y recibió una llamada de un cura, quien le informó que este miércoles tenían que abandonar el vecino país.

“El cura me dice que si algún sacerdote de la diócesis de Tilarán – Liberia podía ir a darles unas palabras de recibimiento, por eso exhorté a algunos que fueran a recibirlas con un almuercito en Migración en la frontera. Desconozco la razón del por qué el gobierno nicaragüense las expulsó”, dijo Salazar.

Declaraciones de monseñor Manuel Salazar:





Las misioneras estuvieron 40 años en Nicaragua y tenían tres casas de servicio para la comunidad.

“Para ellas, que guardan silencio por ser religiosas, por su espiritualidad de desaparecer, de no figurar y de no entrar en polémica, ofrecen su dolor por el pueblo costarricense, pero he visto que pasaron momentos difíciles de zozobra, angustia y temerosas de su integridad física. Si por ellas hubiera sido, se quedan en Nicaragua porque solo pretenden servir a los pobres”, comentó Salazar.