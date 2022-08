"Mis hijos me decían que no querían morir ahogados": afectados por lluvias piden ayuda

Las familias de Ciudad Cortés afectadas por las lluvias de la semana anterior piden de su ayuda para poder empezar a recuperar las pérdidas que tuvieron.



Las inundaciones provocaron que muchos lo perdieran prácticamente todo, desde muebles, electrodomésticos y hasta animales.

Sus pertenencias quedaron prácticamente inservibles, así como daños en las estructuras de sus viviendas.

"Mis hijos me decían que no querían morir ahogados, era demasiado. Si no hubiera sido que la casa era de dos pisos no sé qué hubiéramos hecho porque los Bomberos nunca llegaron", contó una mujer de la zona.