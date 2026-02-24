Ministro revela qué respondió Nicaragua sobre patrullajes por robo de oro en Crucitas

El ministro de Seguridad Pública, Mario Zamora Cordero, confirmó este martes la detención de 20 personas dedicadas a la minería ilegal en Crucitas, San Carlos, durante un operativo que también permitió ubicar un campamento con 20 champas artesanales y tres plantas eléctricas.

Zamora sobrevoló el cerro Conchudita, en Cutris de San Carlos, donde constató la grave afectación ambiental provocada por la explotación minera ilegal. Según el jerarca, el 90% del cerro ya ha sido destruido, lo que evidencia un agravamiento diario de la zona de impacto.

“Tenemos control total del lugar”, explicó el ministro, aunque reconoció que cada vez que la Policía se acerca, los coligalleros huyen hacia el río San Juan, quedando fuera del alcance de las autoridades costarricenses.

Por ello, solicitó a la Cancillería gestionar con el gobierno de Nicaragua un aumento en los patrullajes sobre el río. Destacó que la respuesta fue positiva y ambos países se reunirán el próximo sábado 28 de marzo en Peñas Blancas para coordinar acciones conjuntas contra el contrabando de oro.



El Ministerio de Seguridad Pública ha llevado a cabo una importante operación en las inmediaciones del Cerro Conchuditas, a 70 kilómetros de Cruzitas. Esta acción estratégica busca erradicar la minería ilegal que deforma a nuestra naturaleza.



Más de 20 "coligalleros" fueron detenidos en redadas policiales esta mañana. Los detenidos serán puestos a disposición judicial tras un largo traslado hasta Ciudad Quesada.



Nuestros hombres y mujeres de Fuerza Pública no solo están defendiendo nuestra soberanía, sino también protegiendo nuestros recursos naturales en la zona del río San Juan. ¡Un trabajo incansable por Costa Rica!



Desde que iniciaron los operativos, se han incautado 16 mil sacos de material, aunque se estima que cuatro veces esa cantidad ya fue trasladada a Nicaragua.

Zamora explicó a Teletica.com que cada saco contiene entre una y dos onzas de oro, lo que representa un impacto económico negativo calculado en 252 millones de dólares anuales para Costa Rica.

El jerarca reiteró ante los diputados la urgencia de aprobar el proyecto de ley 24.717 sobre Minería Sostenible en Crucitas, al considerar que los esfuerzos del Ministerio de Seguridad Pública no son suficientes sin un marco legal que permita una intervención más efectiva.

El ministro concluyó que un grupo especializado permanece en la zona para proteger la soberanía nacional y que la coordinación internacional será clave para frenar el saqueo de recursos naturales en la frontera norte.