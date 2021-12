“Mi hijo tiene alucinaciones, no se ha podido diagnosticar y desapareció desde el lunes”

David Pérez Duarte tiene 25 años, es oriundo de Quircot de Cartago y, el pasado lunes 13 de diciembre, fue visto por última vez luego de salir de su casa hacia un rumbo desconocido. Desde ese momento ha estado desaparecido.



Su mamá, Heydi Duarte, conversó con Teletica.com y contó que ha recibido llamadas de que su hijo había sido visto en Pérez Zeledón, Jacó y hasta en Quepos.

“Mi hijo tiene alucinaciones, pero no se ha podido diagnosticar y cuando lo vimos por última vez estaba con su papá, le dijo que iba para Pérez Zeledón con 5.000 colones, sin embargo, no le creímos porque en ocasiones decía que iba para un lugar y no lo hacía. Estamos desesperados y le hemos seguido el rastro para encontrarlo cuanto antes”, dijo Heydi Duarte.