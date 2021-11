“Mi hijo cambió de nombre para ser mujer, pero desapareció hace un mes y no sé nada”

Olga López dice estar angustiada y desesperada porque, desde hace un mes, no sabe nada sobre el paradero de su hijo, quien, dos años atrás, decidió cambiarse de nombre para ser mujer.



“Ya hoy tengo un mes de no saber nada de él, me llamó el pasado 9 de octubre como a las 11 p. m. y me dijo que estaba en un bar, pero yo le dije que no me llamara cuando estaba en un lugar así para decirme cosas, yo lo que quería era que estuviera en mi casa. Él es gay, sufre de discriminación y no sé si lo mataron”, dijo la mujer de 57 años a Teletica.com.

La madre de Jean Carlos Salas López, quien se cambió de nombre en el Registro Civil a Sheila Natasha Salas, tiene 35 años. Padece de cáncer en los huesos, iba a ir al psiquiatra y al psicólogo, por lo que requería tratamiento.

“Él se fue porque quería hacer su vida y me decía que no tenía por qué seguir bajo las enaguas mías. Yo solo quiero encontrarlo, ya sea vivo o muerto. Siempre decía que era mujer y por eso decidió ponerse Sheila”, dijo López.

Mileidy Salas, hermana de Sheila, asegura que en el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) no saben nada y les dicen que no hay rastro de ella.

“Ya hemos ido por San José y hasta la hemos buscado en Alajuela, pero no sabemos nada. El último que estuvo con ella fue su novio y él está muy preocupado porque no se ha comunicado con él”, comentó Salas.

La desaparecida recibía una beca económica porque estaba en la universidad y, al parecer, el último movimiento bancario en su cuenta se realizó el 20 de octubre en un cajero automático de Alajuela.

Sheila es oriunda de Cañas, Guanacaste, pero desde hace algunos meses vivía en San José con su novio. La familia le dijo que se fuera a vivir a Liberia con la mamá, pero les dijo que quería mudarse a la capital para rehacer su vida.

La Sección de Delitos Varios de la Policía Judicial requiere la colaboración de la ciudadanía para localizarla. Cuando desapareció, residía en barrio Los Ángeles en San José.

Cualquier información que pueda brindar es indispensable que se comunique al teléfono 800-8000645 o al WhatsApp 8800-0645 del Centro de Información Confidencial.

