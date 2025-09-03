MEP denuncia a sospechoso de entrar armado a colegio y amenazar a estudiante

El Ministerio de Educación Pública (MEP) denunció penalmente al sospechoso de entrar armado a un colegio en Pérez Zeledón y amenazar a un estudiante.

La inédita situación ocurrió la noche del pasado 1.° de setiembre en el Colegio Nocturno de Palmares, cuando tres sujetos, que al parecer no forman parte de la comunidad educativa, ingresaron al centro de estudios, uno de los cuales persiguió a un estudiante con un arma en la mano.

Los tres sospechosos huyeron del lugar sin detonar el arma (ver video adjunto de Telenoticias).

Nueva información apunta a que el arma en realidad era de balines; sin embargo, el MEP insistió en que, sin importar el tipo, la amenaza obliga a activar los protocolos, que incluyen esa denuncia ante el Ministerio Público.

Las autoridades educativas, además, sospechan ahora que el hecho podría estar vinculado con un caso de bullying.

“La señora directora nos informó que en días anteriores se había dado una situación de 'bullying' que involucra a una de las personas estudiantes que también está involucrada en la situación del lunes.