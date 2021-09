Menor sobrevive tras ser impactada de forma indirecta por un rayo

Una menor de edad sobrevive al ser impactada de forma indirecta por un rayo en San Rafael de Sarchí.



Fue a eso de las tres de la tarde que el rayo cayó en la zona cerca de donde se encontraba Jimena.

“Yo estaba normal en mi cuarto, el celular estaba con una extensión cargándose, cuando yo tomé el celular fue justamente cuando el rayo cayó, me tiró corriente a la mano, la mitad del cuerpo se me durmió, me desmayé un momento, según me dijo mi hermana, volví en sí, me levanté y comencé con mucha asma.

“Llegó la ambulancia y me revisó porque la mitad del cuerpo se me durmió y la mano la cara se me hincharon”, relató la adolescente.

Según aseguran, al momento que cayó el rayo no estaba lloviendo, el clima estaba normal, por lo que los tomó por sorpresa.

“Todavía no estaba lloviendo, todo estaba normal cuando el rayo cayó, ni tormenta estaba haciendo, el rayó cayó en seco”, agregó la joven.

Los paramédicos la revisaron y le tomaron el pulso y los signos vitales.

El rayo provocó que el tendido eléctrico se dañara, por lo que personas del ICE tardaron varias horas para reestablecer la electricidad.

En Instituto Meteorológico Nacional (IMN), brindan una serie de recomendaciones para que las personas no sean víctimas de rayos.

“Lo principal es alejarnos de los electrodomésticos, si se puede desconectarlos, porque si un rayo cae cerca, parte de la descarga podría llegar al lugar y ocasionar cortos circuitos en los aparatos electrónicos y causar un daño a la salud”, indicó Juan Diego Naranjo del IMN.

El vicealcalde del cantón advirtió a la población estar atenta debido al incremento de rayos de los últimos días.

“Tenemos de cuidarnos, con el ingreso del invierno vienen los rayos, hacemos un llamado a la población en general, en los últimos días hemos recibido un incremento de rayos, pedimos a la población en general que tomen las medidas para cuidarnos”, expresó Vinicio Porras.