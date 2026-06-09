Más de 30 personas están en albergues por inundaciones de las últimas horas

Más de 30 personas permanecen en albergues temporales tras las inundaciones registradas en las últimas horas en distintas regiones del país, debido a las fuertes lluvias producto de la tormenta tropical Cristina.

La Comisión Nacional de Emergencias (CNE) informó que se han registrado al menos 18 incidentes por inundación en diferentes puntos del territorio nacional, lo que ha obligado a la habilitación de tres albergues para la atención de las personas afectadas.

"Uno de los centros de atención fue habilitado en el salón comunal de Bellavista, en Quepos, donde se brinda resguardo a pescadores de la provincia de Puntarenas afectados por el fuerte oleaje. En coordinación con el sector privado se logró asegurar sus embarcaciones antes del traslado al albergue correspondiente", dijo Alejandro Picado, presidente de CNE.

En la zona de La Cruz, se realizaron evacuaciones en Puerto Soley debido al alto oleaje. "Parte de las familias se desplazaron a viviendas de familiares, mientras que otras fueron ubicadas en la Casa de la Cultura de la localidad", señaló el jerarca.

Las lluvias también provocaron afectaciones en el Caribe costarricense, especialmente en Matina, donde se reportaron inundaciones en barrios y viviendas, lo que obligó a la habilitación de un albergue en el gimnasio de Batán.

Asimismo, las autoridades mantienen vigilancia en comunidades como Bananito y Valle de la Estrella, donde se han registrado incidentes asociados con cabezas de agua producto de las intensas precipitaciones.



"Los comités municipales de emergencia continúan realizando evaluaciones en las zonas afectadas para determinar las necesidades de las familias damnificadas, mientras la CNE mantiene el monitoreo constante de las condiciones climáticas ante la posibilidad de nuevas lluvias en las próximas horas", agregó Picado.

Según el Instituto Meteorológico Nacional (IMN), las condiciones lluviosas, con bajas temperaturas y vientos costeros, persistirán en todo el país este martes, comenzando a disminuir a lo largo del miércoles a medida que avanza la perturbación provocada por la tormenta tropical.

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Además, la lluvia intermitente continuará durante todo el día en todo el país, especialmente en las regiones del Pacífico y Valle Central, donde se esperan condiciones nubladas con lluvia. En el Caribe y la Zona Norte, se esperan chubascos con tormentas por la tarde.