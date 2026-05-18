Mansiones y carros exclusivos: Oij golpea supuesta red millonaria de lavado de dinero

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) ejecutó este lunes 17 allanamientos simultáneos en distintos puntos del país, como parte de una investigación por presunta legitimación de capitales vinculada a antiguos casos de narcotráfico conocidos como “Torero” y “Manantiales”.



Las diligencias se desarrollan en sectores como Escazú, Santa Ana, Alajuela, Heredia y Pérez Zeledón, donde agentes judiciales han detenido, hasta el momento, a ocho personas, entre ellas el supuesto cabecilla de apellido Alfaro.



El director interino del OIJ, Michael Soto, detalló que durante la operación se decomisaron 10 vehículos de lujo valorados en aproximadamente $2.7 millones de dólares.

“Son vehículos exclusivos en el país. Hay uno que cuesta 400 mil dólares y del cual solo existen cuatro en Costa Rica”, afirmó Soto.

Además, las autoridades judiciales ordenaron la anotación de 29 propiedades ubicadas en zonas exclusivas de la capital, cuyo valor rondaría los $7millones de dólares.

“Tenemos propiedades de hasta 3 millones de dólares, una casa tremendamente lujosa que tiene cine propio, jacuzzi, piscina y gimnasi.

“Su forma de legitimar era la compra de propiedades de lujo, una empresa recicladora y vehículos de muy alta gama”, explicó Soto.

Según la investigación preliminar, la estructura habría utilizado diferentes negocios para, aparentemente, legitimar dinero proveniente del narcotráfico.

Una de las casas allanadas.

El jerarca judicial agregó que una cadena de gimnasios también figura dentro de las actividades investigadas por las autoridades. “Pretendemos decomisar cerca de 400 máquinas que se utilizan en este tipo de actividades”, señaló.









Durante los allanamientos también se decomisó dinero en efectivo y un arma tipo AR-15, elementos que pasarán a formar parte de la investigación judicial.









Soto aseguró que el supuesto líder de la organización es un hombre de aproximadamente 50 años, quien habría involucrado a miembros de su familia dentro de la estructura.



“Esta persona se dedicaba en gran medida a traer vehículos deportivos y de lujo, además de participar en exposiciones”, manifestó Soto.

Las autoridades indicaron que los operativos iniciaron a las 4:00 a.m. y continúan activos, por lo que no se descartan más detenciones o decomisos en las próximas horas.