Mamá de niño autista agredido por adolescente pide ayuda psicológica para el menor

La madre del niño de 10 años con condición de espectro autista y quien fue agredido por un adolescente de 14 años; pide que a su hijo le brinden ayuda psicológica (ver video adjunto de Telenoticias).



La tarde del viernes 19 de julio, cuenta que el menor caminaba de regreso a su casa cuando un adolescente de 14 lo zancadilló y una vez en el suelo lo tomó de la cabeza y lo golpeó contra la acera.

El hecho ocurrió en Buenos Aires de Horquetas de Sarapiquí luego de que el menor acudiera a un comedor de una iglesia cristiana.

Las agresiones que sufrió el niño le dejaron secuelas físicas y emocionales, al punto que ahora ni siquiera quiere salir de la casa.

“No le bastó con botarlo, sino que le dio contra la acera, entonces yo me volví y le dije, por qué lo botó, y me dijo que se cayó, le dije que lo iba a demandar, por como me dejó al chiquito”, contó Ofelia Chaves, madre de niño agredido.

La familia del pequeño, quien cursa el tercer grado en la escuela Buenos Aires de Horquetas, pide que al menor le brinden apoyo psicológico.

“Pido que el PANI se enfoque en él y le dé el apoyo que necesita”, agregó la madre.

La fiscalía de Sarapiquí ya tramita una causa por estos hechos, mientras que la directora de la escuela confirmó que ya iniciaron el protocolo que establece el Ministerio de Educación Pública (MEP) para casos de agresión.

El PANI informó que la oficina de Sarapiquí inició la intervención psicosocial y legal y que coordina con la CCSS para la atención psicológica.