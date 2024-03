Madre camina a diario a tribunales de Puntarenas por respuestas al asesinato de hijo hace 10 meses

“Yo solo pido justicia, no le pido a la gente dinero, no quiero daños y perjuicios porque eso no me va a regresar a mi hijo, es todo lo contrario, no tengo nada de lujo pero doy todo lo que tengo por ver regresar a mi hijo y escucharlo en la mañana decirme: ‘mamá, te amo’, como me decía él, la señora fiscal no me dice nada, el año pasado fue la última vez que me atendió, no me dejo ni hablar, yo le dije que los premiaron con dejarlos en libertad, que más premio quieren que eso, que ellos estén libres, con medidas que uno de ellos no está acatando”, agregó la madre.