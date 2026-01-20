¿Los ha visto? Estos miembros del Cártel del Caribe Sur siguen en fuga

Las autoridades judiciales mantienen activa la búsqueda de varios presuntos integrantes del denominado Cártel del Caribe Sur, quienes continúan en fuga tras un amplio operativo policial ejecutado en el país.



El director interino del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), Michael Soto, confirmó que aún existen personas pendientes de detener y solicitó apoyo ciudadano para localizarlas.

“Hace unas semanas hicimos un operativo muy relevante para la historia del país y del OIJ, se realizaron 64 allanamientos en el sector de Limón, este caso lo denominamos caso 'Traición', que tiene que ver con el primer cártel costarricense denominado Caribe.

"Faltan personas por detener, por lo que hacemos esta difusión de información para pedirle a todos los costarricenses que si tienen alguna información sobre los sujetos de las fotografías, por favor, comunicarse a la línea 800-8000-645 del OIJ de forma confidencial”, indicó Soto.

La madrugada del martes 4 de noviembre de 2025, el OIJ ejecutó 64 allanamientos simultáneos, considerada por las autoridades como el operativo más grande en la historia criminal del país. La acción permitió desarticular al Cártel del Caribe Sur, una estructura criminal liderada por los hermanos Luis Manuel y Jordie Picado Grijalba, conocidos como alias “Shock” y alias “Noni”. Este martes, el Ministerio Público informó que el Departamento de Tesoro de EE. UU. bloqueó los bienes de los líderes narco “La T”, “Shock”, “Noni” y familia.



La investigación se inició en el 2022 y fue denominada “Operación Traición” tras el óctuple homicidio ocurrido en Dondonia de Limón, hecho que permitió a las autoridades identificar con mayor claridad la estructura y funcionamiento del grupo criminal encabezado por “Noni” y “Shock”.



El despliegue policial involucró a cerca de 1.200 oficiales del OIJ, la Fiscalía, la Fuerza Pública y diversas unidades tácticas, con acciones simultáneas en Limón, San José, Alajuela, Cartago, Puntarenas e Isla Chira. Durante el desarrollo del caso, las autoridades vincularon a esta organización con más de 140 allanamientos y alrededor de 100 detenciones en distintas etapas de la investigación.



De acuerdo con datos judiciales, al cártel se le atribuye el decomiso acumulado de 13,7 toneladas de droga, entre marihuana y cocaína, así como la incautación de 68 armas de fuego, incluidas armas largas tipo AR-15 y pistolas automáticas.



La Oficina Especializada Contra la Delincuencia Organizada del OIJ reiteró el llamado a la ciudadanía para colaborar en la identificación de las personas que aparecen en las fotografías divulgadas, ya que son requeridas con fines policiales.

Cualquier información puede ser comunicada de forma confidencial a la línea 800-8000-645 del OIJ.

