Tesoro de EE. UU. bloquea bienes de líderes narco “La T”, “Shock”, “Noni” y familia

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció el bloqueo de bienes contra varios presuntos líderes del narcotráfico y personas vinculadas a ellos, como parte de una acción ejecutada por su Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC).



La medida incluye a los hermanos Luis Manuel y Jordie Kevin Picado Grijalba, conocidos con los alias de “Shock” y “Noni”, así como a Tonny Alexander Peña Russell, alias “La T”.

A la lista de personas sancionadas se sumaron Estefanía McDonald Rodríguez, esposa de “Shock”, y su madre, Anita Yorleny McDonald Rodríguez.

"Las sanciones implican que todos los bienes que estas personas posean en territorio estadounidense, o que se encuentren bajo el control de ciudadanos o entidades de ese país, quedan bloqueados y deben ser reportados a la agencia.

"Además, la disposición se extiende a las entidades que sean propiedad directa o indirecta de los designados, cuando su participación sea igual o superior al 50 %", señaló el Ministerio Público.

<span id="selectionBoundary_1768933410744_7986445493771059" class="rangySelectionBoundary" style="line-height:0;display:none">﻿</span>



La agencia federal estadounidense informó que la red señalada estaría relacionada con el traslado de grandes cantidades de cocaína desde Colombia, su almacenamiento en Costa Rica y su posterior envío hacia Estados Unidos y Europa. En ese contexto, se identifica a Luis Manuel Picado Grijalba como el líder de la organización.



En el caso de Tonny Alexander Peña Russell, la OFAC indicó que fue designado por presuntamente haber brindado apoyo financiero, material o tecnológico a las actividades desarrolladas por Picado Grijalba.



Sobre Estefanía McDonald Rodríguez y Anita Yorleny McDonald Rodríguez, la autoridad estadounidense señaló que habrían utilizado distintas empresas para realizar operaciones de lavado de dinero. Entre las sociedades mencionadas figuran Asociación de Líderes Limonenses del Sector Pesquero, Celajes de York CDY S.A., Magic Esthetic Salon S.A. e Inversiones Laurita L&L S.A. También se indicó que Anita Yorleny habría participado en la formalización de transacciones irregulares.

“Estas sanciones confirman la solidez del trabajo articulado que realizan la DEA, la Fiscalía y la Policía Judicial en la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado transnacional.