“Les voy a volar plomo”: OIJ investiga si este video fue grabado por alias “Tan”

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) investiga un video grabado, al parecer, por alias “Tan”, el cual muestra varias armas de guerra y amenaza de muerte a policías.

En la grabación, de 52 segundos, se observan varios fusiles de tipo AR-15, AK-47, pistolas y cargadores, todos tendidos sobre una cama.

Según el OIJ, Jonathan Pérez Méndez, conocido policialmente como “Tan”, es un sujeto altamente violento buscado por las autoridades por sicariato, narcotráfico y amenazas.

“Soy yo Tan, en casa papi. Estoy capacitado para esperar al gobierno, vea a ver si me pueden entrar porque ustedes son unas locas, ustedes no tienen los huevos para llegarme, ustedes no aguantan el ki todavía.