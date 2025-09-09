Joven de 23 años es el principal sospechoso de millonaria estafa con mensajes de texto

Un joven de 23 años es el principal sospechoso de liderar una aparente banda familiar dedicada a realizar estafas mediante mensajes de texto.

El sujeto, identificado como Andrés Monge Villarreal, es oriundo de San Ramón, pero se trasladó recientemente a la Zona Sur, donde el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) realizó este martes una serie de allanamientos en busca de él y otras siete personas.

A todos se les investiga por una serie de estafas con un perjuicio económico que ronda, al menos, los 15 millones de colones (ver video adjunto de Telenoticias).

En la lista aparecen los padres de Monge, un padrastro, tías y otros familiares.

El director del OIJ, Rándall Zúñiga, aseguró que esta banda, presuntamente, aprovechaba una vulnerabilidad en las tarjetas de números prepago para acceder a las cuentas bancarias asociadas mediante mensajes de texto.

Se sospecha que podría haber otras 45 denuncias vinculadas con este mismo grupo.

Monge permanece en fuga, mientras que aún no se precisa cuántos de sus familiares han sido ya detenidos.

Las autoridades judiciales invitan a la población a compartir cualquier información que pueda ayudar a dar con el paradero de este sujeto.