Jornada laboral termina en tragedia: peón muere atropellado por “chapulín”

Un hombre murió tras ser atropellado por un tractor agropecuario tipo “chapulín”, en San Carlos de Alajuela.

El hecho ocurrió la tarde de este lunes en Bellavista de Cutris, dentro de una finca.

Según indicó la Cruz Roja Costarricense a Teletica.com, la víctima tenía entre 20 y 25 años y fue declarada sin vida al llegar las unidades.

El Cuerpo de Bomberos también se hizo presente para ayudar a liberar el cuerpo, el cual quedó debajo del vehículo pesado.

Al parecer, se trata de un peón de la finca, quien se resbaló cuando estaban recogiendo fruta y cayó debajo de las llantas del “chapulín”.

Se está a la espera de la Policía Judicial para el levantamiento del cuerpo y la respectiva investigación.