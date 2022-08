Investigan supuesta estafa de casi ¢55 millones a Comité de Deportes de Corredores

Las autoridades investigan una supuesta estafa por ₡54.900.000 que sufrió el Comité Cantonal de Deportes adscrito a la Municipalidad de Corredores, en la Zona Sur del país.

Los sospechosos se habrían hecho pasar por funcionarios del Sistema Integrado de Compras Públicas (SICOP), del Ministerio de Hacienda. El hecho ocurrió en julio pasado, según consta en actas del Concejo Municipal, y ahora es investigado por la Policía Judicial.

El acta de la sesión ordinaria 113, del 18 de julio de 2022, indica lo siguiente en torno a lo ocurrido:

"El día viernes, en horas de la mañana, contactaron a la compañera, haciéndose pasar por agentes del SICOP para realizar un proceso personal de incorporación a este sistema como proveedora y, por este medio, lograron acceder a su cuenta personal y de ahí ingresar a la cuenta del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Corredores, del Banco Nacional, utilizando el Internet Banking corporativo, logrando así sustraer un total de ¢54.900.000.00 (cincuenta y cuatro millones novecientos mil colones) y ¢10.800.00 (diez mil ochocientos colones netos) en comisiones por depósitos hacia otras entidades bancarias, en un total de 28 transferencias por diferentes montos. Lo anterior se produjo, ya que ella es una de las autorizadas en la cuenta de este comité por ejercer el cargo de tesorera de nuestra junta directiva".

El acta del Concejo Municipal incluye la versión de la funcionaria:

"Lamentablemente, me sucedió. No hubiera querido hacer daño y mucho menos a mis chicos, que quiero demasiado, pero tengo un negocio y por medio del negocio me montaron una trama aparentemente, fui víctima y la mala suerte es que por mi usuario ingresaron a la otra cuenta, de la cual era administradora, y desconocía hasta qué punto, fue ahí donde lograron sustraer el dinero, me entretuvieron durante seis horas al teléfono, supuestamente haciendo trámites para la incorporación de mi negocio y, durante ese tiempo, lograron sustraer los dineros de la cuenta".