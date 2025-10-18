Intensa búsqueda de mujer que sufrió caída en Parque Nacional Volcán Turrialba

La madrugada de este sábado, la Cruz Roja Costarricense desplegó un operativo de búsqueda y rescate en el Parque Nacional Volcán Turrialba, luego de recibir una alerta sobre la caída de una mujer de 42 años en la zona.



De acuerdo con el reporte del Sistema de Emergencias 9-1-1, la mujer habría ingresado al parque y posteriormente realizó una llamada para informar que se encontraba herida, aunque sin tener claridad sobre su ubicación exacta.



Ante la situación, se activó una operación que incluye el uso de drones y la participación de más de 16 cruzrojistas especializados en Búsqueda y Rescate Terrestre.

“Se ha coordinado el ingreso de equipos al lugar para tratar de dar con el paradero de esta persona, ya que según la información disponible, no tiene clara su ubicación”, explicó Geovanny Maroto, representante de la Cruz Roja Costarricense.

Las labores de búsqueda continúan en desarrollo bajo condiciones de terreno complicadas y con el objetivo de ubicar a la mujer lo antes posible.

